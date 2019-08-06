25.48 / 25.78 28.41 / 28.88
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Зато "крымнаш": сеть возмутили российские "бунтари" с их поддержкой протестов против Путина

16:03 6 августа 2019 166
Крымнаш
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали символику, которую используют участники массовых акций протестов против режима президента России Владимира Путина. На ней изображена карта России, включающая оккупированный украинский Крым.

«Открытка всем, кто болеет за русские протесты. Эти идиоты делают мерч, и он с Крымом», — написал пользователь Twitter Золотистый украинобот.

В сети разгорелось бурное обсуждение изображения символики российских митингующих.

«Недолго музыка играла», — написал один из них.

«А где Калининград?» — резонно спросил второй.

«Классика, российский оппозиционер он в первую очередь российский :)» — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», большая половина москвичей (61%) одобряет жестокость правоохранителей, которые разгоняли протестующих, тогда как противниками таких действий являются только 26%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер