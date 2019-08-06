Мир

Зато "крымнаш": сеть возмутили российские "бунтари" с их поддержкой протестов против Путина

В сети опубликовали символику, которую используют участники массовых акций протестов против режима президента России Владимира Путина. На ней изображена карта России, включающая оккупированный украинский Крым.

«Открытка всем, кто болеет за русские протесты. Эти идиоты делают мерч, и он с Крымом», — написал пользователь Twitter Золотистый украинобот.

В сети разгорелось бурное обсуждение изображения символики российских митингующих.

«Недолго музыка играла», — написал один из них.

«А где Калининград?» — резонно спросил второй.

«Классика, российский оппозиционер он в первую очередь российский :)» — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», большая половина москвичей (61%) одобряет жестокость правоохранителей, которые разгоняли протестующих, тогда как противниками таких действий являются только 26%.

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