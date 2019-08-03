- 23:17 Разгон митингующих в Москве: Росгвардия задержала мужчину, защищавшего ее
- 22:48 «Шахтер» — «Карпаты»: где смотреть онлайн матчи 2-го тура чемпионата Украины
- 22:18 В США устроили расстрел посетителей торгового центра, десятки жертв: все подробности и видео
- 22:11 Перемирие на Донбассе: в ходе обстрелов ранен украинский боец
- 21:32 Канализацию прорвало прямо на пляже: появилось странное видео из Одессы
- 21:28 «Динамо» благодаря дублю Буяльского и голу-красавцу де Пены разгромило «Львов»: видеообзор матча
- 20:53 Умер известный британский певец
- 20:29 Instagram и WhatsApp приготовили сюрприз своим пользователям: что изменится
- 19:51 Зеленский назвал дату своей встречи с Трампом
- 18:54 Брижит Макрон перенесла трехчасовую пластическую операцию
- 18:47 Нам не нужны СМИ: Богдан ответил по поводу скандальной истории с его "увольнением"
- 18:28 Модные тренды осени 2019: в коже с ног до головы и мрачная романтика
Разгон митингующих в Москве: Росгвардия задержала мужчину, защищавшего ее (видео)
В ходе разгона митингующих в Москве полицейские задержали даже человека, который защищал их и говорил, что полицейские «нормальные ребята и просто делают свою работу». Об этом написал в Facebook украинский журналист Антон Комаров.
«Некто Евгений Лавренцов стал сегодня звездой. Этот россиянин, который то ли работал, то ли работает охранником, пришел на митинг в Москве и пылко убеждал окружающих, что сотрудники Росгвардии „нормальные ребята и просто делают свою работу“. После чего… был задержан сотрудниками Росгвардии», — написал он и опубликовал видео момента задержания.
Как писали «ФАКТЫ», 3 августа в Москве начался второй этап акции оппозиции «За свободные выборы». Полиция сразу начала задержания участников. По свидетельству очевидцев, полицейские задерживают даже случайных прохожих. В числе первых «повязали» одного из лидеров оппозиции Любовь Соболь. Также полицейские остановили и жестоко избили велосипедиста, который проезжал мимо митингующих.
Первый этап акций протеста 27 июля также отметился небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!