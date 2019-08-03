Разгон митингующих в Москве: Росгвардия задержала мужчину, защищавшего ее (видео)

Мир

В ходе разгона митингующих в Москве полицейские задержали даже человека, который защищал их и говорил, что полицейские «нормальные ребята и просто делают свою работу». Об этом написал в Facebook украинский журналист Антон Комаров.

«Некто Евгений Лавренцов стал сегодня звездой. Этот россиянин, который то ли работал, то ли работает охранником, пришел на митинг в Москве и пылко убеждал окружающих, что сотрудники Росгвардии „нормальные ребята и просто делают свою работу“. После чего… был задержан сотрудниками Росгвардии», — написал он и опубликовал видео момента задержания.

Как писали «ФАКТЫ», 3 августа в Москве начался второй этап акции оппозиции «За свободные выборы». Полиция сразу начала задержания участников. По свидетельству очевидцев, полицейские задерживают даже случайных прохожих. В числе первых «повязали» одного из лидеров оппозиции Любовь Соболь. Также полицейские остановили и жестоко избили велосипедиста, который проезжал мимо митингующих.

Первый этап акций протеста 27 июля также отметился небывалой жестокостью силовиков, а московские суды приговорили к арестам более 60 человек. В т.ч. под арестом оказался Алексей Навальный. Ему дали 30 суток. Не спасло оппозиционера даже то, что ему потребовалась срочная медицинская помощь.

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