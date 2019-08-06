25.48 / 25.78 28.41 / 28.88
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вот это горизонт: солистка КАZKA впечатлила формами в купальнике (фото)

16:09 6 августа 2019 309
Солистка КАZKA Саша Зарицкая
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Солистка группы КАZKA, выпустившая «Пісню Сміливих Дівчат», Саша Зарицкая удивила поклонников снимками с отдыха. Певица опубликовала на своей странице в Instagram несколько ярких кадров с отпуска в Греции. На них Саша в купальнике расслабляется в джакузи, наслаждаясь живописным видом и закатом над морем.

На другом фото Зарицкая засветила пышные ягодицы.

«И время останавливается, когда наступает идеальный момент», — написала она под фото. «Шикарная», «Можно хоть раз не выставлять свою ж*пу?», «Ничего себе, какой горизонт красивый», «Красотка», «Вот это вид!», — пишут они.

На одном из фото рядом с Сашей на краю джакузи сидит коллега по группе Никита Будаш. Поклонники коллектива в комментариях предполагают, что у музыкантов может быть роман, и называют их красивой парой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что разведенная Слава Каминская взбудоражила сеть откровенным фото в бассейне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер