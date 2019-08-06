Шоу-бизнес

Вот это горизонт: солистка КАZKA впечатлила формами в купальнике (фото)

Солистка группы КАZKA, выпустившая «Пісню Сміливих Дівчат», Саша Зарицкая удивила поклонников снимками с отдыха. Певица опубликовала на своей странице в Instagram несколько ярких кадров с отпуска в Греции. На них Саша в купальнике расслабляется в джакузи, наслаждаясь живописным видом и закатом над морем.

На другом фото Зарицкая засветила пышные ягодицы.

«И время останавливается, когда наступает идеальный момент», — написала она под фото. «Шикарная», «Можно хоть раз не выставлять свою ж*пу?», «Ничего себе, какой горизонт красивый», «Красотка», «Вот это вид!», — пишут они.

На одном из фото рядом с Сашей на краю джакузи сидит коллега по группе Никита Будаш. Поклонники коллектива в комментариях предполагают, что у музыкантов может быть роман, и называют их красивой парой.

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