Деньги

Доллар продолжит расти: свежий прогноз по курсу валют на ближайшее время

Рост курса доллара продолжится на текущей неделе. Об этом «ФАКТАМ» рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках — около 25,8−26,2 грн», — заявил он.

Отметим, что в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. В пятницу к ней подключился директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Он справедливо напомнил, что в Украине плавающий, а не фиксированный курс гривни.

«У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться до показателя более 25 гривен за доллар или не дать ей ослабнуть до уровня свыше 30 гривен за доллар. В этом и есть суть плавающего курса: он меняется под влиянием спроса и предложения», — сказал Пономаренко.

Как писали «ФАКТЫ», в июле курс доллара в Украине упал до уровня трехлетней давности.

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