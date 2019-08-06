Похороны 22-летней внучки Кеннеди заставили вспомнить о родовом проклятии (фото)

Мир

В понедельник, 5 августа, в городе Хианниспорт, штат Массачусетс, собрались практически все представители одной из самых известных семей в истории США — клана Кеннеди. Повод был печальный. Хоронили 22-летнюю Сиршу Кеннеди-Хилл, внучку Роберта Кеннеди и внучатую племянницу 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Причиной смерти девушки стали наркотики.

Сирша скончалась 1 августа. Девушку нашли без сознания в семейном особняке Кеннеди. Срочно доставили в больницу. Она умерла, так и не придя в себя…

На похоронах дядя Сирши Роберт Кеннеди-младший хриплым и дрожащим от слез голосом рассказал о последних часах жизни племянницы. «Это был идеальный вечер. Она закончила писать эссе — 25 страниц — для Бостонского колледжа. Сирша очень гордилась этой своей студенческой работой. Потом поужинала с бабушкой. Они месте посмотрели теледебаты демократов. В 22:30 Сирша пошла в караоке-бар, оттуда — в еще одно заведение, где немного потанцевала. Домой вернулась около двух часов ночи. Проснулась рано, чтобы поплавать на рассвете… Она не думала о смерти. На всю неделю вперед у нее были распланированы обеды с друзьями и прочие вещи…» — сказал Роберт Кеннеди-младший.

Мать Сирши Кортни Кеннеди вела себя на похоронах странно. Создавалось ощущение, что 62-летняя женщина не понимала, что происходит. Она не поверила в смерть дочери. Рядом с Кортни все время находились другие представительницы клана, в первую очередь ее 91-летняя мать Этель Кеннеди и 63-летняя кузина Мария Шрайвер, бывшая жена Арнольда Шварценеггера.

Мать Сирши Кортни Кеннеди (в центре) и Мария Шрайвер (слева)

Этель Кеннеди с сыном Максом

Приехал на похороны Сирши и ее отец Пол Хилл. В сентябре 2006 года он и Кортни развелись. Сирша была их единственным ребенком. Хилл нес гроб дочери.

Отец Сирши Пол Хилл (на переднем плане в центре)

Тимоти Шрайвер, дядя Сирши, родной брат Марии Шрайвер, вспоминая племянницу, назвал ее «ирландской розой». Он подчеркнул, что Сирша одинаково любила Америку и Ирландию. «Если бы это зависело от меня, в списке святых я бы поставил имя нашей Сирши первым! Ее улыбка дает мне право на это», — сказал Тимоти.

Сиршу похоронили рядом с ее тетей, второй женой Роберта Кеннеди-младшего. Мэри Ричардсон Кеннеди покончила с собой в мае 2012 года. Она повесилась в возрасте 52 лет. Мэри находилась в глубокой депрессии из-за того, что ее брак с Робертом оказался на грани краха. Сирша знала о причине самоубийства тети. Три года назад девушка призналась, что сама часто испытывает приступы депрессии и даже пыталась покончить с собой. Ей потребовалось лечение.

На похоронах Сирши об этом не говорили. Никто из клана Кеннеди не хочет копаться в мрачной истории семьи. Смерть 22-летней девушки вновь заставила вспомнить о пресловутом проклятии Кеннеди…

Говорят, первые представители этой семьи совершили немало плохого в Ирландии. И бежали оттуда в Америку не в поисках лучшей жизни, а спасаясь от гнева тех, кому они причинили горе. Основателем клана считается Джозеф Патрик Кеннеди-старший. Он родился в 1888 году в Бостоне. В годы сухого закона был бутлегером — сколотил состояние на нелегальной торговле алкоголем. Свой капитал использовал для игры на бирже, совершил немало сделок, в том числе сомнительных, с недвижимостью.

К 35 годам Джозеф стал мультимиллионером, женился на Розе Фицджеральд, дочери первого ирландца, занявшего пост мэра Бостона. Кеннеди активно поддерживал Демократическую партию США. Президент Франклин Рузвельт назначил Кеннеди первым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам. Глава государства знал о прошлом своего протеже, но был уверен, что только мошенник способен поймать за руку других мошенников.

У Джозефа и Роуз было девять детей. В 1944 году погиб их старший сын — Джозеф Кеннеди-младший. Он был летчиком, принимал участие в военных действиях в Европе. 12 августа 1944 года Кеннеди и его напарник Уилфорд Уилли вызвались нанести бомбовый удар по немецкому супероружию Фау-3 в окрестностях Кале. Однако взрывчатка на борту самолета Б-23 сдетонировала в воздухе…

До гибели Джозефа супруги Кеннеди пережили другой удар. Их дочь Розмари страдала от сильных головных болей. Врачи посоветовали сделать ей лоботомию. Однако операция прошла неудачно. В 1941 году Розмари превратилась в инвалида. Всю оставшуюся жизнь (умерла в 2005 году) она была умственно отсталой.

13 мая 1948 года в авиакатастрофе погибла Кэтлин Кеннеди, одна из дочерей Джозефа и Роуз. Она была женщиной своевольной. Вопреки воли отца вышла замуж за английского джентльмена Уильяма Кавендиша, хотя знала, как Кеннеди-старший, будучи ирландцем и католиком, не любит англичан. Кавендиш скончался спустя несколько месяцев после свадьбы. Кэтлин завела любовника. Вместе с ним и разбилась на самолете.

Кеннеди-старший возлагал все надежды на оставшихся детей. Особенно его радовал Джон. Молодой человек стал блестящим политиком и победил на президентских выборах в 1960 году. Джон Кеннеди вошел в историю, как первый и пока единственный американский президент-католик и ирландец. Это произошло 20 января 1961 года. Большинство американцев были в восторге от молодого президента и его очаровательной супруги Жаклин. Впервые в Белом доме зазвенели радостные детские голоса — у президентской четы были на момент инаугурации трехлетняя дочь Кэролайн и сын Джон-младший. Мальчик появился на свет 25 ноября 1960 года, спустя всего полмесяца после победы своего отца на выборах.

Первая леди забеременела в Белом доме третьим ребенком. Американцы с нетерпением ждали рождения малыша. Он появился на свет 9 августа 1963 года и бал наречен Патриком Бувье Кеннеди. Младенец прожил всего 39 часов…

22 ноября 1963 года прогремели выстрелы в Далласе. Джон Кеннеди, 35-й президент США был убит во время проезда по одной из городских улиц в открытом лимузине. Жаклин находилась с ним в машине, но не пострадала. Убийство Кеннеди остается одной из главных загадок в истории XX века. Согласно официальной версии, президента застрелил из снайперской винтовки Ли Харви Освальд, однако существует ряд нестыковок, которые позволяют усомниться в этом.

Роберт Кеннеди, занимавший пост генерального прокурора в администрации своего старшего брата, решил баллотироваться в президенты после убийства в Далласе. Роуз Кеннеди отговаривала сына, но он ее не послушал, тем более что отец поддержал его. Предвыборная кампания началась в 1968 году. Роберт уверенно выигрывал праймериз. Все шло к тому, что он станет официальным кандидатом в президенты от Демократической партии. 5 июня 1968 года после победы в Калифорнии и Южной Дакоте Кеннеди выступил перед своими сторонниками в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Затем должна была состояться пресс-конференция. Чтобы попасть на нее, Роберт должен был пройти в другой зал отеля. Он решил сократить путь и направился через кухню ресторана. Неожиданно перед ним возник 24-летний иммигрант из Иордании Серхан Серхан. Он несколько раз выстрелил в Кеннеди из револьвера. Роберта отвезли в больницу, где он скончался 6 июня от полученных ранений.

После этого Роуз Кеннеди взяла слово со своего единственного оставшегося в живых сына Эдварда, что он никогда не будет баллотироваться в президенты. К тому же Тед, как его называли близкие, чудом остался жив в июле 1964 года, когда попал в автокатастрофу. Кеннеди, будучи за рулем Oldsmobile Delmont 88, возвращался с вечеринки вместе с Мэри Джо Копечне. Проезжая по мосту Дайк-Бридж, который в то время не имел ограждения, он не справился с управлением, и автомобиль упал в воду. Кеннеди удалось вылезти из тонущей машины. Тед, по его словам, семь или восемь раз нырял в воду, пытаясь спасти Мэри. В конце концов он выбрался на берег, оставив девушку в затонувшем автомобиле. Он обратился в полицию только на следующее утро, когда тело погибшей было уже найдено. В президенты Эдвард Кеннеди не выдвигался, но стал сенатором. Семья Кеннеди оставалась после убийств Джона и Роберта самой влиятельной среди демократов.

Братья Кеннеди: Джон, Роберт и Эдвард

Казалось, на этом беды клана закончились. Но проклятие, похоже, перешло с детей Джозефа Кеннеди-старшего на его внуков. 13 августа 1973 года Джозеф Патрик Кеннеди II, один из сыновей Роберта Кеннеди, попал в автомобильную аварию. В машине он находился с девушкой Пэм Келли. Она получила травму и была парализована.

17 ноября 1973 года Эдвард Кеннеди-младший, сын Эдварда Кеннеди, лишился правой ноги. Причиной ампутации стал рак. 25 апреля 1984 года Дэвид Кеннеди, сын Роберта Кеннеди, умер от передозировки кокаином. 31 декабря 1997 года Майкл Кеннеди, еще один сын Роберта Кеннеди, погиб во время катания на горных лыжах.

16 июля 1999 года, 20 лет назад, Джон Кеннеди-младший, сын Джона и Жаклин Кеннеди летел из Колдуэлла на остров Мартас-Винъярд, штат Массачусетс, где расположено имение Кеннеди. 38-летний известный журналист и юрист спешил на свадьбу своей кузины Рори Кеннеди. На торжество собрались все члены клана. Джон-Джон или Джон-младший в апреле 1999 года приобрел небольшой самолет Piper PA-32R-301 Saratoga II. Он обожал летать с юных лет. Однако, когда Жаклин Кеннеди узнала, что ее сын записался на курсы пилотов, она устроила скандал. Она напомнила Джону, что его дядя и тетя погибли в авиакатастрофах. Молодому человеку пришлось уступить. Однако после смерти матери (19 мая 1994 года) Кеннеди решил все же научиться управлять самолетом. Обучение она начал в декабре 1997 года. К середине июля 1999 года Джон-Джон налетал немного — около 200 часов, причем только меньше половины из них без инструктора. И это были полеты на Cessna 182. На своем самолете он налетал всего 36 часов.

Джон-Джон Кеннеди с женой Кэролин Бессетт-Кеннеди

На свадьбу Рори Джон-Джон отправился вместе с женой Кэролин Бессетт-Кеннеди и ее родной сестрой Лорен Бессетт. Женщины уговаривали его ехать на машине или нанять профессионального пилота. Они приводили целый ряд доводов. Главные из них заключались в том, что лететь Кеннеди собирался вечером. Кроме того, незадолго до этого он получил травму и передвигался с помощью костылей. Однако Джон-Джон настоял на своем. Самолет упал в океан. Обломки нашли только через четыре дня. Кеннеди не дотянул до посадочной полосы меньше километра. Все три человека на борту погибли…



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2018 году единственный внук Джона Кеннеди дебютировал в качестве актера (фото, видео)

Фото Daily Mail

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