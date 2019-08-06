Общество и люди

В "Лиге смеха" будут соревноваться за приз Зеленского

После вступления в должность президента Владимира Зеленского его проект «Лига смеха» стал развиваться с новой силой. Как известно, президент уже дважды посещал съемки эфиров проекта — один раз в Киеве и один раз в Одессе.

Теперь в планах у студии «Квартал 95» появился даже «Кубок президента», который пройдет в столице 13 декабря. Что интересно, концерт на приз Зеленского пройдет в главном зале страны — дворце «Украина». Обычно игры «Лиги смеха» проводят в Международном центре культуры и искусств (бывший «Октябрьский дворец»).

Очевидно, участие в концерте примет и сам президент. Билеты на шоу стоят недешево — от 150 до 3500 гривен (обычно они не дороже 1250 гривен).

Как известно, до президентства Зеленский был ведущим проекта «Лига смеха». Затем его заменил Евгений Кошевой.

Последний раз на съемках «Лиги смеха» Зеленский побывал в конце июля в Одессе. Это вызвало волну критики, поскольку в то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер был с визитом на Донбассе.

Также «Лига смеха» была связана со скандалом вокруг выборов. В частности, по мажоритарному округу в Винницкой области в Верховную Раду прошла супруга и. о. руководителя Государственного управления делами (ДУСи) Сергея Борзова Ирина Борзова — дочь руководителя «Лиги смеха» Наума Барули.

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