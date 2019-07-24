Политика

В Раду прошла дочь продюсера "Лиги смеха", у которой есть бизнес в Крыму

В Верховную Раду 9 созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в Винницкой области прошла совсем неизвестная личность Ирина Борзова, имеющая очень известных родственников: супруга, и. о руководителя Государственного управления делами (ДУСи) Сергея Борзова, и отца, руководителя «Лиги Смеха» Наума Барули.

Информация о новом депутате, которой в августе исполнится 37 лет, размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

После подсчета 100% бюллетеней Борзова набирает 30,9%. Ранее нардепом по округу № 14 был Иван Мельничук от «Блока Петра Порошенко», который баллотировался вновь от «Европейской Солидарности», но получил четвертый результат — 12,78%.

В биографии кандидата Борзовой говорится, что она физическое лицо — предприниматель, беспартийная, проживает в Виннице.

Борзова владеет фирмой «Профиль-Н» (ресторанный бизнес), которая зарегистрирована в аннексированном Крыму (Судак). В 2014 году она переоформила свой бизнес в Крыму согласно требованиям российского законодательства (по данным «Чесно»). В 2016 году, по данным налоговой РФ, фирма Борзовой получила 600 тысяч рублей прибыли.

Журналисты Bihus.info узнали, что ГУД выделило супругам Борзовым квартиру площадью 190 квадратных метров, несмотря на обеспеченность семьи.

Отец будущего нардепа — Наум Баруля — один из руководителей шоу «Лига смеха», которое производит студия «Квартал 95» вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.

Среди бизнес-партнеров отца Борзовой бывшие бизнес-партнеры и соратники президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры. Также Баруля возглавлял украинский филиал «Клуба веселых и находчивых» (КВН). Он до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий российского ведущего Александра Маслякова.

Напомним, в июне президент Зеленский назначил Сергея Борзова временно исполнять обязанности руководителя Госуправления делами, известного в народе как ДУСя.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто от «Слуги народа» прошел в парламент по партийным спискам, а также о том, что на досрочных выборах в Раду «вечные» депутаты с разгромным счетом проиграли новичкам.

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