На росТВ закатили истерику из-за нового командующего украинскими войсками на Донбассе

Политика

В России пропагандисты Кремля возмутились новостью о том, что новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Так, скандальная ведущая программы «60 минут» на «Россия 1» Ольга Скабеева закатила в прямом эфире скандал по этому поводу и перешла на оскорбления в адрес высшего политического и военного руководства Украины.

«Складывается полное ощущение, что Зеленский издевается или его взяли в плен „бандеровцы“, может быть, сам Порошенко — не знаю. Дело в том, что новый украинский президент, чтобы завершить войну на Донбассе, поменял командующего ВСУ на Донбассе. И теперь эту должность занимает человек, который целью всей своей жизни обозначил борьбу с Московией! Мол, не умру и даже на пенсию не уйду, пока не возьму Кремль», — вскипела топ-пропагандистка, не удосужившись даже правильно назвать должность командующего ООС.

Телеведущая обозвала Кравченко русофобом.

«Знакомьтесь, официальный русофоб, так сам себя называет Владимир Кравченко. Говорит, что у него с Путиным личные счеты. Известно, что генеральские погоны он получил при Порошенко. Его лучший друг, и это тоже не шутка, хотя вообще, конечно, идиотизм, — главный декоммунизатор Украины Вятрович. Мы его тоже прекрасно знаем. С Вятровичем генерал регулярно устраивает всевозможные реконструкции и всякий раз очень драматично захватывает Москву. В том числе Кремль, разумеется», — сказала Скабеева.

По ее словам, назначение такого человека на эту должность является «идиотизмом».

«Я бы, конечно, сказала, что как можно быть таким идиотом, если бы не была сейчас на российском центральном телевидении. Наверное, по телевизору так неприлично выражаться, а также „братский“ народ, соседнее государство, Зеленский-миротворец. И тем не менее, как можно быть таким идиотом?! Вот как он собирается завершать войну?! Личные счеты с Путиным и захват Кремля!» — закричала Скабеева.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Станице Луганской на линии разграничения с оккупированными территориями заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1». Ее возглавлял ни кто иной, как одиозный Евгений Попов — супруг скандальной пропагандистки Кремля Скабеевой.

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