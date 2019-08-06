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Пропутинский блогер Артемий Лебедев заявил, что "возможно навсегда" выехал из РФ: в сети заподозрили подвох
Скандальный российский блогер, который ранее незаконно посещал оккупированный Крым и поддерживал политику президента России Владимира Путина, Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию.
«Мне пришлось уехать из Москвы! Это решение далось мне непросто. Ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность и есть очень большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться!» — заявил он в своем видеообращении.
По его словам, причиной бегства из страны стала печальная ситуация, сложившаяся в России.
«Мне тяжело видеть, как правящая клика ворует наше будущее! Они украли наши выборы, они украли наши голоса! Они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого и самого ценного! Вы представляете, если допустить молодых, талантливых и умных людей во власть, к управлению городом и страной, каких потрясающих новых результатов мы могли бы добиться? Наша страна могла бы просто расцвести!», — заявил блогер.
Отметим, что в 2017 году Служба безопасности Украины запретила ему въезд в Украину, так как он незаконно посещал оккупированный Крым и Донбасс.
В сети скептически отнеслись к заявлению скандального блогера.
«Татьяныч, топивший за режим Путина, с. бал из России (или нет)», — написал один из пользователей.
«Или врет, или лицемерит — не верю людям, которые настойчиво лизали задницу Путина», — добавил второй.
«Главное перекраситься в нужный цвет и переобуться», — подметил третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, который с самого начала войны открыто поддерживает Украину и нещадно критикует Путина, покинул Россию и попросил политическое убежище в США.
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