Известный российский оппозиционер попросил политическое убежище в США

Мир

Известный российский оппозиционер, соратник Валерии Новодворской Константин Боровой, который с самого начала войны открыто поддерживает Украину и нещадно критикует Путина, объявил, что решил попросить политическое убежище в США.

Об этом 81-летний политик рассказал в интервью «Голосу Америки». Как он утверждает, в России в течение нескольких лет какие-то люди следили за его перемещениями. А в конце 2014 года ему стали названивать странные персонажи, уговаривая начать собственный бизнес, взяв в кредит миллионы долларов.

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Опасаясь за свою жизнь, Боровой покинул Москву и улетел в Лос-Анджелес. «Я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политическое убежище в США», — объяснил он западным журналистам.

Для справки. Константин Боровой — российский предприниматель и политик, депутат Государственной думы 2-го созыва (1995—2000 годы), экс-председатель Партии экономической свободы (1992—2003 годы), председатель политической партии «Западный выбор» (с 17 марта 2013 года). Весной 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». В 2013 году совместно с Валерией Новодворской приступил к созданию либеральной политической партии, которую потом возглавил.

В апреле этого года призвал Зеленского объявить России «ультиматум с требованием вывода в течение недели российских войск с оккупированных территорий, из Крыма и с Востока Украины».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сбежавший в Украину россиянин предрек РФ кровавую революцию после смерти Путина.

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