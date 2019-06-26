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«Война – дорогое удовольствие»: эксперт дал прогноз, решится ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину
Россия может добиваться своих целей в Украине различными способами, не прибегая к масштабной военной операции. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Юрий Думанский, бывший замначальника Генштаба ВСУ во время чата на Главреде.
«Запугивание мы слышим с 2014 года. Но война — это очень дорогое удовольствие. Зачем это России, если она может двигаться другим путем, не позволяя Украине двигаться дальше?» — полагает эксперт.
Думанский уверен: Москва пытается доказать, что Украина самостоятельно не может выжить и сформировать собственную внутреннюю и внешнюю политику. И добиваться этого она может различными способами, даже не прибегая к масштабной военной операции.
Кроме того, по мнению Думанского, Путин и кремлевские бонзы могут не решиться атаковать войска Украины в первую очередь из-за неустойчивого положения российской экономики.
«К тому же, зачем России большие территории Украины, если потом за них придется отвечать и тратить деньги на них? Сейчас мировые конфликты ведутся иначе: кем-то извне замещается одна политическая элита в определенной стране на другую, потом говорится, что наконец сформировался демократическое правительство, парламент и президент. Но за это потом в страны забираются значительные ресурсы. Именно такую ситуацию мы наблюдаем на Ближнем Востоке, куда Россия заводит свои компании. Так же — зачем ей брать полную ответственность за народы? Пусть они сами отвечают за ту разруху, сами восстанавливают свои города», - резюмировал эксперт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оппозиционный российский политик Константин Боровой в эксклюзивном интервью нашему изданию выразил мнение, что Украине для противостояния с Россией нужно признать факт агрессии, признать состояние войны. Также важно поставить вопрос о прекращении торговли с РФ и о разрыве дипломатических отношений с агрессором.
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