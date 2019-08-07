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В РФ задержали вероятного убийцу автора «Владимирского централа»
Во вторник, 6 августа, в дом короля шансона Михаила Круга в российском городе Тверь привезли подозреваемого в его убийстве. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что сотрудники СК России по Тверской области в присутствии подозреваемого проводили следственные мероприятия, также на месте присутствовали полицейские и бойцы ОМОНа Росгвардии.
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела. Родственница певца не знает, какой именно эксперимент проводился в доме, она все время сидела в другой комнате.
Как известно, Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступники проникли в особняк, открыли огонь, ранили тещу исполнителя, а когда на крики прибежал сам Михаил Круг, выстрелили и в него. Музыкант скончался в больнице от тяжелых огнестрельных ранений. Исполнители и возможные заказчики убийства не названы до сих пор. Преступление до сих пор не раскрыто, разработка двоих подозреваемых в убийстве певца — члена банды «Тверские волки» Александра Агеева и некоего мужчины по фамилии Веселов — не принесла результатов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко во время отдыха в Белгород-Днестровском Одесской области проехался на своем Mercedes-Benz G-класса, именуемом в народе «Гелик», под песню короля русского шансона Михаил Круга «Доброго пути» с голым торсом и не пристегнутым ремнем безопасности.
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