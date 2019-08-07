Проиграл жену в покер: мужчина разрешил изнасиловать супругу в счет карточного долга

Мир

В Индии пристрастившийся к азартным играм мужчина после проигрыша дал победителям изнасиловать свою жену. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в городе Джаунпур в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

Сообщается, что мужчина часто приглашал в гости друга Аруна и родственника Анила, чтобы вместе выпить и поиграть в покер.

В какой-то момент платить игроману стало нечем, и он не придумал ничего лучшего, чем использовать в качестве «ставки» свою жену.

Партнеры приняли предложение и, обыграв неадекватного товарища, с его согласия изнасиловали несчастную.

Та, разумеется, ушла из дома — но согласилась вернуться, поверив слезам и уговорам мужа. Однако за время ее отсутствия любитель покера, видимо, проигрался еще больше, поскольку привез бедняжку не домой, а к той же парочке извращенцев, которые обесчестили свою жертву еще раз.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако стражи порядка не приняли ее заявление. Дело открыли только после того, как она пришла в суд.

Издание напоминает, что в Индии в последние годы произошло нескольких резонансных преступлений сексуального характера. Одним из получивших наибольшую огласку стало групповое изнасилование студентки в автобусе в Нью-Дели в 2012 году. После этого число заявлений о насилии в индийской столице достигло в среднем шести в день. При этом в апреле 2018-го в стране ввели смертную казнь за изнасилование детей младше 12 лет. Власти также повысили с 10 до 20 лет максимальный срок заключения по делам, в которых жертвам еще не исполнилось 16 лет.

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