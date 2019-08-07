Кошачья работа: в Днепре дворовой кот “трудоустроился” в исторический музей (видео)

Украина

В Днепре уличного кота по имени Семен «трудоустроили» в исторический музей, где он будет охранять фонды от крыс и мышей. Об этом сообщает общество защиты животных на своей странице в Facebook.

«Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей. Семен получил паспорт и все прививки и допущен к работе»,— заявили волонтеры.

Также в обществе защиты животных рассказали, что уличный кот, живший в одном из местных дворов, ранее исчез, а потом появился израненный. Благодаря стараниям зоозащитников кота удалось вылечить, и сейчас он заполучил вакантное место в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого.

В музее кот работает уже неделю — контролирует двор и хозяйственные помещения музея. Пушистик следит, чтобы здесь не появились мыши. За почти два века существования музея, кот здесь появился впервые, — рассказывают сотрудники музея. Но когда-то здесь несли службу другие животные.

«Единственное, что когда-то давно здесь была охрана с собаками. Они обходили зал с собакой, было такое в истории музея»,— рассказывает сотрудник Днепропетровского исторического музея им. Д. Яворницкого Мая Эрнст.

Для мировых музеев коты — это давняя традиция, уверяют историки. Именно коты были первыми защитниками старины от мышей и крыс, особенно в XVII—XIX вв. еках и после Второй мировой.

За серьезность и неторопливость научные сотрудники музея зовут кота Семеном Парфентьевичем. В выставочных залах четвероногий иногда привлекает больше внимания посетителей, чем сами экспонаты.

Грызунов в музейных помещениях сейчас нет, уверяют сотрудники. Но опасаются нашествия мышей из парка по соседству осенью. Тогда, надеются, кот Семен, проявит свои охотничьи способности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший дворовой кот официально принят на работу во Львовский национальный музей Ивана Франко.

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