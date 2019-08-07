- 03:50 Восемь кружек чая в день: в Британии назвали эффективный способ замедлить процесс старения
- 03:08 Кошачья работа: в Днепре дворовой кот “трудоустроился” в исторический музей
- 02:51 В Крыму холера: оккупанты закрывают популярные пляжи в Севастополе, — росСМИ
- 01:47 Российские “казаки” хотят отсудить 4 млн долларов у украинских создателей игры Cossaks
- 01:22 Проиграл жену в покер: мужчина разрешил изнасиловать супругу в счет карточного долга
- 00:57 В одних и тех же сапожках: Каменских раскритиковали за «неправильную» летнюю обувь
- 00:26 В РФ задержали вероятного убийцу автора «Владимирского централа»
- 06.08 23:55 Луценко намерен подать в отставку: что об этом известно
- 06.08 23:29 В оккупированном Крыму освободили украинского политзаключенного Стешенко
- 06.08 23:23 Судьбу поединка Лиги чемпионов «Брюгге» — «Динамо» решил мяч с пенальти: хроника матча, видео гола
- 06.08 23:18 У Зеленского решили отдать пост вице-спикера оппозиции
- 06.08 23:18 «Брюгге» – «Динамо» – 1:0: видео гола матча Лиги чемпионов
Восемь кружек чая в день: в Британии назвали эффективный способ замедлить процесс старения
Замедлить нежелательный процесс старения и поддержать оптимальный водный баланс в организме помогут восемь кружек чая в день. В этом уверена эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера, пишет Daily Mail.
По мнению фитнес-тренера, старение организма происходит под действием химических реакций в клетках. В процессе таких реакций образовываются свободные радикалы, чьи молекулы при переизбытке повреждают здоровые клетки. Эти элементы истощают, лишают клетки кислорода и снижают уровень коллагена, необходимого для сияния и упругости кожи.
Чем больше свободных радикалов в организме, тем старше человек на вид. Рост вредных молекул происходит под влиянием радиации, неправильного питания, курения, употребления спиртного, недостаточной физической активности.
Многочисленные исследования показали, что у тех, кто регулярно пьет чай, старение клеток происходит намного медленнее, чем у тех, кто не употребляет этого напитка. Большинство людей не может заставить себя выпивать необходимое количество воды в день.
Некоторые эксперты не рекомендуют заменять ее другими напитками, однако Виброу считает: зеленый или белый чай вреда не принесет. Специалист употребляет чай каждый час и замечает результат такой «профилактики» старения. Кожа становится более эластичной и упругой, а благодаря имеющимся в напитке антиоксидантам снижается вес, а также уровень «плохого» холестерина.
Ники Виброу рекомендует обратить внимание на комплекс микроэлементов и витаминов — аминокислоты, Омега-3, С и Е, сыворотку для зрелой кожи, спреи, содержащие магниевое масло, витамин D. После 40 лет некоторые упражнения стоит делать не так активно, но забывать о регулярной умеренной физической деятельности не следует.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор Центра первичной медико-санитарной помощи Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал в ходе прямой линии в редакции нашего издания о том, что такое лекарства для долголетия и как их принимать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!