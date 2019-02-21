Здоровье

Избавление близко: лекарство от старения испытано на людях

Исследователи Техасского университета в Остине провели первое клиническое испытание «лекарства от старения» — коктейля из препаратов сенолитиков, которые очищают организм от старых, токсичных клеток. По словам ученых, данное средство не омолодит людей, однако сможет замедлить их старение, пишет «Медикфорум».

Специалисты поясняют: некоторое поврежденные клетки не погибают и не выводятся из организма людей, а сохраняются в нем. Такие клетки могут активизировать химические сигналы, которые оказывают токсичное действие на ткани и способствуют их старению.

Учеными был осуществлен эксперимент с испытанием на людях (14 пациентов с идиопатическим легочным фиброзом) двух скомбинированных препаратов, лекарства от лейкемии дезатиниба и добавки под названием кверцетин. В течение трех недель пациенты принимали по две таблетки.

К концу испытания они добились явного прогресса в своем состоянии — в частности, смогли проходить большее расстояние, чем раньше, за одинаковое время. Также, по словам ученых, добровольцы «демонстрировали другие признаки улучшения самочувствия — все без каких-либо серьезных побочных эффектов».

Идиопатический легочный фиброз развивается у людей в возрасте от 50 лет, при этом в легких образуются постепенно растущие фиброзные уплотнения из соединительной ткани. Данное заболевание ведет к дыхательной недостаточности и считается неизлечимым.

По мнению исследователей, развитие легочного фиброза связано с развитием фундаментального биологического признака старения, — поэтому лечение заболевания может являться и терапией процессов, заставляющих людей стареть.

«Конечная цель испытаний — выяснить, можно ли давать сенолитические лекарства здоровым людям в профилактических целях. Курс терапии может позволить им уменьшать количество стареющих клеток. Удаление этих клеток может быть полезным для здорового старения, а также для предотвращения болезней, связанных со старостью», — высказались авторы работы.

Ученые намерены продолжить исследования. Они готовятся провести клинические испытания среди людей с легочными и почечными заболеваниями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые узнали жестокую правду о процессе старения: американские математики пришли к выводу о том, что попытки ученых остановить старение с помощью очистки организма от потенциальных раковых и «престарелых» клеток обречены на провал. Теперь, похоже, ученые сделают другие выводы.

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