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Отчим оказался педофилом: в селе под Житомиром мужчина изнасиловал малолетнюю падчерицу
В одном из сел Житомирской области полиция задержала местного жителя по подозрению в изнасиловании падчерицы. Об этом передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в селе Миланского района области местного жителя 1985 года рождения задержали по подозрению в изнасиловании падчерицы — девушки 2006 года рождения.
Сейчас подозреваемый задержан в рамках уголовного производства, открытого по ст. 152 УК Украины (изнасилование).
Напомним, недавно полиция Сумской области объявила 35-летнему мужчине подозрение в изнасиловании 8-летней падчерицы. О преступлении стало известно после того, как ребенка передали в патронатную семью, когда отчима приговорили к заключению за кражу, а мать лишили родительских прав.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожилой житель Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего нанес себе ножевые ранения в живот, но распрощаться со своей жизнью ему не дали правоохранители.
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