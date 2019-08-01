Происшествия

На Житомирщине вандалы разбили 15 памятников, в том числе и погибшим бойцам АТО: подробности и фото с места ЧП

В ночь с 31 июля на 1 августа в Новограде (Житомирская область) вандалы разбили 15 памятников, в том числе и установленных на могилах бойцов, погибших на Донбассе. Ранее вандалы — любители «русского мира» — отметились в Сосновке (Львовская область).

Как сообщает «Новоград сити», повреждены памятники на могилах участников АТО Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.

Дирекция кладбища обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Правоохранители проводили на месте ЧП следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве разрушили мемориал Сергею Нигояну — герою Небесной сотни, первому погибшему на Майдане 22 января 2014 года. Памятный знак установлен на улице Грушевского — на месте гибели Нигояна.

Фото с сайта https://novograd.city



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