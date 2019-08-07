Украинцам хотят предложить альтернативную пенсию: в чем ее преимущества

Украина

Пока в стране не будет запущена полномасштабная пенсионная реформа со вторым и третьим уровнем, одной из возможностей накопить себе на старость для украинцев могут стать специальные пенсионные банковские счета. С такими рекомендациями выступили аналитики американского агентства USAID.

Названная система предусматривает, что в ней будут задействованы работодатели или работники, или же и другие. При этом все участники должны будут платить определенные пенсионные взносы (автоматическое зачисление) на паритетных условиях, пишет ресурс UBR.

«Обычно такие пенсионные планы предусматривают паритетные условия для участников (например, 2% — платит работодатель и 2% — работник) и/или прямой вклад со стороны государства или через налоговые льготы»,— объясняют аналитики.

При этом пенсионные счета не должны облагаться налогом, а стоимость их администрирования должна быть минимальной, подчеркнули эксперты. Перечисление денег на банковский счет более привлекательно для участников системы, так как позволяет полностью контролировать весь процесс.

Свои рекомендации аналитики USAID объясняют тем, что пока что негосударственное пенсионное страхование почти не работает в Украине. Хотя, де-юре, было запущено в стране в далеком 2004 году.

В частности, их исследование показало, что на 1 января 2019 года в негосударственных пенсионных фондах совокупно было накоплено лишь 2,7 млрд грн, то есть порядка $ 100 млн.

Средняя сумма накопления на одного участника НПФ составила 3,2 тыс. грн или $ 115. Для сравнения: текущий размер средней пенсии первого уровня в Украине сейчас составляет 2 646 грн ($ 95).

Кроме того, вложения в негосударственные фонды сделало лишь около 5% украинского населения — 855,3 тыс. человек.

За 5 лет люди получили отрицательный среднегодовой реальный инвестиционный доход в размер 8,1%. При этом более 80% накопленных пенсионных активов размещены в государственных ценных бумагах или на банковских депозитах.

Поэтому, подчеркивают в USAID, специальные банковские счета могут стать выходом в сложившейся ситуации, когда государственное страхование уже изжило себя, а пенсионная реформа со вторым и третьим уровнем пока еще не запущена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине будут дорабатывать пенсионную реформу, а также запускать вторую часть системы выплаты пенсий. В частности, продумывается запуск программы выплат так называемой «второй пенсии». Данная программа предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, который должен происходить при каждой выплате заработной платы. Распоряжаться этим счетом можно будет при достижении определенного возраста, или в заранее определенных законодательством случаях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter