Мир

Скандал в Киргизии: «вор в законе» шикарно отпраздновал свой день рождения «под носом» у правоохранителей

«Вор в законе» Камчибек Кольбаев (Коля Киргиз) в минувшие выходные отпраздновал день рождения в курортном городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщает CrimeRussia.

По данным агентства, мероприятие посетили высокопоставленные чиновники, депутаты Киргизии, крупные бизнесмены и «коллеги» Кольбаева по «воровскому» миру.

Место проведения мероприятия точно не известно. По данным источников агентства, день рождения Кольбаева праздновали в ресторане FlamingoBay в закрытом коттеджном поселке «Каганат». В заведении заявили, что закрытая вечеринка действительно планировалась, однако заказчик ее отменил. Источники в ресторане сообщили, что банкет перенесли в ресторан «Барашек».

Причиной переноса, сообщает агентство, мог стать визит в Чолпон-Ату президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Несмотря на широкую огласку события, в МВД Киргизии заявили, что ничего не знают о дне рождения «законника». И это очень удивительно, так как сейчас во многих странах бывшего СССР началась ожесточенная борьба с криминальными авторитетами.

Агентство отмечает, что Кольбаев занимается в Киргизии хозяйственным и курортным бизнесом. В частности, с ним связывают несколько зон отдыха, ресторанов, клубов и пансионатов на Иссык-Куле. По словам начальника Службы криминальной милиции Азамата Токтоналиева, с Кольбаевым периодически проводятся профилактические беседы. Проводилась ли такая беседа перед днем рождения «законника», не уточняется.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном скандале, связанном с криминальным миром: одна из звезд российского шоу-бизнеса оказалась дочерью «вора в законе».

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