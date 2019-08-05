Скандал в РФ: дочь «вора в законе» стала звездой шоу-бизнеса

Шоу-бизнес

Яркая певица, солистка группы «А-Студио» Кети Топурия участвует в модных показах и концертах на российских федеральных телеканалах, публикует откровенные фото в Instagram. Четыре года назад певица родила дочь в элитной клинике США — все чинно, благородно. Между тем есть одна тема, о которой певица распространяться не любит. Дело в том, что Кети — дочь «вора в законе» Андро Санодзе (Топурия), который был близок к группировке расстрелянного в Москве Деда Хасана. Об этом пишет «Спутник».

В криминальном мире Жора Тбилисский вплоть до своей смерти в 2010 году по официальной версии от сердечной недостаточности был заметной фигурой. Первую «ходку» на зону он получил в 1980 году за убийство и получил 15 лет. В 1996 году лишился свободы на 1,5 года за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное хранение оружия. В июле 2010 года был приговорен к трем годам заключения за приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.

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На тот момент карьера Кэти как певицы уже вполне сложилась, в то время как личная жизнь всегда была закрытой от глаз общественности. Однако кто и как продвинул ее в мир шоу-бизнеса СМИ все же выяснили. Оказывается, среди друзей Андро Топурия был «крестный отец» Алик Карцивадзе. Его супруга Нато Думбадзе по счастливой случайности оказалась профессиональным продюсером. Она то и заметила талант Кэти и именно по ее совету во время гастролей группы «А-Студио» в Тбилиси заменила солистку Полину Гриффис.

Издание отмечает, что Кети Топурия очень скрытая личность в мире российского шоу-бизнеса, и нежелание девушки «рвать душу нараспашку» понятно. Певица неоднократно говорила, что ей не нравится, когда лезут в ее личную жизнь. Она достаточно редко делится с фанатами информацией о своих отношениях.

Из-за криминального родственника Кети часто была главным объектом травли со стороны СМИ и хейтеров, в результате чего у неё выстроился некий иммунитет, пишет VistaNews.

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Однажды Топурия решила подшутить в своём Instagram, написав «пацанско-воровскую» цитату: «День прошёл и срок короче. Спи Шпана, спокойной ночи!!!». Один из подписчиков неудачно пошутил на тему поста и певица тут же ответила: «В ответ Кети Топурия ответила: «Забавно будет, если сейчас друзья «вора в законе» к тебе приедут». Как в лихие 90-е.

Недавно Топурия засветила обручальное кольцо с внушительных размеров бриллиантом. Кто является женихом Топурия раскрывать отказывается. Однако известно, что последние ее романтические отношения были с репером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты российских СМИ перепутали «вора в законе» Петрова с запорожским мафиози, распространив слух и его «смерти».

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