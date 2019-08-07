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"Чиновники ЛНР" нагло перешли линию разграничения в Станице Луганской, откуда недавно вывели ВСУ (видео)
Главари террористической организации «ЛНР» спокойно пересекают линию разграничения и заходят на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом написал в Facebook журналист Андрей Дихтяренко.
«Такого ещё не было: чиновники „ЛНР“ открыто пришли на украинскую сторону, де-юре в Станицу Луганскую (насколько я понимаю, „провожали/встречали“ представительницу мониторинговой миссии ООН, которая инспектировала разрушенный мост), рассказали главе местной РГА, что „Станица и Счастье по Минским соглашениям наши“, нахамили „5 каналу“ и спокойно ушли на свою сторону», — говорится в сообщении.
По его словам, теперь безопасность Станицы Луганской вызывает серьезные сомнения.
«Если серьезно, то безопасность Станицы теперь вызывает серьезные опасения. Проходной двор», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Станице Луганской на линии разграничения с оккупированными территориями заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1». Ее возглавлял ни кто иной, как одиозный Евгений Попов — супруг скандальной пропагандистки Кремля Скабеевой.
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