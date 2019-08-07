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Неужели "чупакабра": массовое убийство птиц на Сумщине взбудоражило местных жителей
После того, как житель села Ивановка Полтавской области заявил, что убил чупакабру, неведомый зверь «зарисовался» на Сумщине — в селе Сосновка.
Как сообщает «КП в Украине», после визита незваного гостя в одно из фермерских хозяйств, его хозяин лишился 46 птиц — всем им перегрызли горло. «В моем хозяйстве траур. Пошел утром кормить индоуток и гусят. Захожу, а там — кровавое месиво», — рассказывает житель Сосновки Николай Буряк.
По словам фермера, вокруг помещения, где содержатся птицы, в трех местах были обнаружены огромные подкопы, в которые вполне мог пролезть медведь. «Думаю, все знают такую поговорку: „Не съем, так понадкусываю“. Вот так и здесь. Ну, съел бы одну-две, нет, нужно было горло поперегрызать и побросать. Правда, девять гусят все же утянул!» — пожаловался хозяин фермы
Также сообщается, что в Глуховском районе нападение неведомого зверя происходит не первый. Одна из местных жительниц в лесу видела непонятное животное, похожее на кенгуру. Она утверждает, что у него большие и толстые передние лапы, а задние — короче и тоньше. «Оно быстро бежало и очень шумело. Мы так испугались, что бежали без оглядки аж до самого переезда», — утверждает женщина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», животное, убитое в Полтавской области, оказалось обыкновенным лисом, которого распространенный в дикой природе подкожный клещ сделал лысым.
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