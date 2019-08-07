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Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину смерти Аллы Вербер

9:31 7 августа 2019 1691
Алла Вербер
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Родные российской светской львицы и бизнес-леди, фешн-директора магазина ЦУМ и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер, внезапно умершей 6 августа, пока не комментируют ее смерть и не называют причины внезапной кончины. Известно, что женщине резко стало плохо на отдыхе в Италии. Ее госпитализировали в клинику Форте-дей-Марми. Но врачам не удалось спасти Аллу Вербер. Сначала появилась версия, что Алла Константиновна умерла из-за анафилактического шока после ужина в ресторане. Другие источники сообщали, что она давно тяжело болела — несколько лет боролась с раком крови.

Настоящую причину смерти назвала телеведущая Ксения Собчак, которая близко знает семью Вербер. Она написала в своем Telegram-канале информацию от родственников.

«Алле Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом „сепсис“, заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей», — сообщила Собчак.

Она также добавила, что дочь Вербер с детьми сейчас находится в Италии. Родные очень тяжело переживают смерть любимого человека.

«Алла Константиновна весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких, а никто и не знал. Сегодня утром ее не стало. А ведь я была на ее 60-летии в прошлом году в Барвиха Лакшери Вилладж и видела успешную и яркую женщину», — добавила Собчак.

Всего два дня назад она радовалась отдыху и делилась фото с велосипедной прогулки. «Чувствую себя школьницей», — написала она под фото с прогулки.

Ранее цветущая Вербер гуляла в Турции на дне рождения композитора Игоря Крутого. На фото она выглядела вполне здоровой и жизнерадостной.

Напомним, Алла Вербер — одна из самых влиятельных персон в российской фэшн-индустрии. Благодаря ей в 90-е на российском рынке появились многие люксовые бренды — она лично встречалась с европейскими дизайнерами и закупала коллекции и продвигала их на рынке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти известного российского шансонье Вилли Токарева.

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