Деньги

Богатейшие люди мира потеряли за день более 100 миллиардов долларов: в чем причина

500 самых богатых людей в мире потеряли за сутки 2,1% своих активов. А 21 участник рейтинга миллиардеров Bloomberg утратили миллиард долларов и более. Таким образом инвесторы отреагировали на рост напряжения между США и Китаем.

Дело в том, что в ответ на угрозы импортных пошлин со стороны Дональда Трампа, китайское правительство позволило юаню стремительно упасть более чем на 1%, достигнув 11-летнего минимума. США назвали Китай валютным манипулятором, пишет Bloomberg.com.

Как итог — «черный понедельник» на фондовых рынках. Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос — 3,4 млрд долларов. В пятерке «обнищавших» глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус 3,2 млрд долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус 2,8 млрд долларов), совладелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани (минус 2,4 млрд долларов), а также основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 2 млрд долларов).

Как писали «ФАКТЫ», 19 июня в списке самых богатых людей в мире по версии американского агентства Bloomberg произошли заметные изменения. Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком на планете, размер личного состояния которого превысил 100 миллиардов долларов.

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