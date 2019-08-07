25.42 / 25.72 28.37 / 28.83
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Синоптик рассказала, когда Украину снова накроет грозами

11:23 7 августа 2019 67
Гроза на море
Инф. «ФАКТОВ»

После жары до +30 градусов с пятницы, 9 августа, в Украину придут ливни, грозы и шквалы.

В интервью «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что жара с дневной температурой +30 градусов продержится до конца недели. Потом в страну вновь придут обильные осадки.

«Вторая волна жаркой погоды в Украине будет наблюдаться со второй половины и до конца следующей недели», — отметила Наталья Голеня.

Материал «Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Ирины ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер