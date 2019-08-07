Общество и люди

Синоптик рассказала, когда Украину снова накроет грозами

После жары до +30 градусов с пятницы, 9 августа, в Украину придут ливни, грозы и шквалы.

В интервью «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что жара с дневной температурой +30 градусов продержится до конца недели. Потом в страну вновь придут обильные осадки.

«Вторая волна жаркой погоды в Украине будет наблюдаться со второй половины и до конца следующей недели», — отметила Наталья Голеня.

Материал «Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Ирины ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ».



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