25.40 / 25.70 28.36 / 28.81
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ученые нашли останки попугая-каннибала ростом с четырехлетнего ребенка (фото)

11:47 7 августа 2019 177
Гигантский попугай
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ученые обнаружили в Новой Зеландии останки необычной птицы, проживавшей на Земле более 16 миллионов лет назад. Это самый крупный из всех известных орнитологам попугаев. Как сообщает National Geographic, его высота достигала метра (что сравнимо с ростом четырехлетнего ребенка), а вес — семи килограммов. Предполагают, что чудовищный попугай мог питаться мясом прочих птиц — в том числе и своих сородичей-попугаев. Птице дали научное имя Heracles inexpectatus — в честь мифического древнегреческого героя Геракла, отличавшегося необыкновенной силой.

До сих пор самым крупным считался попугай какапо, который также обитает в Новой Зеландии. Однако пернатый Геракл превышает его размерами практически вдвое.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Крыму нашли останки гигантского страуса, которому почти два миллиона лет.

Читайте также: В Сибири нашли голову гигантского волка, пролежавшую в вечной мерзлоте 40 тысяч лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер