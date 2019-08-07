- 14:28 Пик жары: синоптик рассказала о погоде 8 августа
- 12:41 Удачное вложение: картина за 500 евро принесла владельцу 30 миллионов
- 12:37 Белла Хадид рассталась со своим бойфрендом, а ее сестра Джиджи нашла новою любовь
- 12:35 Доллар по 26: озвучен прогноз по курсу валют на ближайшее время
- 12:18 Открытое письмо Гройсману: ВЭА просит перенести сроки Нацплана по сокращению выбросов
- 12:03 В окоп попала мина: названы имена бойцов ВСУ, погибших под Павлополем
- 12:01 Молодая жена Комарова показала стройные ножки и грудь в прозрачном платье
- 11:58 В Киеве горел рынок возле метро "Дарница": первые фото и видео
- 11:47 Ученые нашли останки попугая-каннибала ростом с четырехлетнего ребенка
- 11:32 Зеленский провел переговоры с Путиным из-за обстрела Павлополя
- 11:25 Отпугнуть инвесторов: конкурс СРП под угрозой срыва
- 11:25 Собака обиделась и устроила истерику, когда ей перестали давать лакомство: видео капризного бульдога покорило сеть
Ученые нашли останки попугая-каннибала ростом с четырехлетнего ребенка (фото)
Ученые обнаружили в Новой Зеландии останки необычной птицы, проживавшей на Земле более 16 миллионов лет назад. Это самый крупный из всех известных орнитологам попугаев. Как сообщает National Geographic, его высота достигала метра (что сравнимо с ростом четырехлетнего ребенка), а вес — семи килограммов. Предполагают, что чудовищный попугай мог питаться мясом прочих птиц — в том числе и своих сородичей-попугаев. Птице дали научное имя Heracles inexpectatus — в честь мифического древнегреческого героя Геракла, отличавшегося необыкновенной силой.
До сих пор самым крупным считался попугай какапо, который также обитает в Новой Зеландии. Однако пернатый Геракл превышает его размерами практически вдвое.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Крыму нашли останки гигантского страуса, которому почти два миллиона лет.
Читайте также: В Сибири нашли голову гигантского волка, пролежавшую в вечной мерзлоте 40 тысяч лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...