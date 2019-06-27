В Крыму нашли останки гигантского страуса, которому почти два миллиона лет

Украина

В оккупированном Крыму в районе строящейся трассы «Таврида» палеонтологи нашли огромную бедренную кость, которая принадлежала древней нелетающей птице. Ранее в Эфиопии были найдены останки древнейшего человекоподобного существа.

Как сообщают российские СМИ, интересную находку обнаружили при раскопках в пещере «Таврида», расположенной в Белогорском районе недалеко от одноименной трассы. По информации ученых, это первая подобная находка в Европе.

Анализ кости длиной 40 сантиметров показал, что ее возраст составляет от 1,5 миллиона до 1,8 миллиона лет. Это дает возможность предполагать, что эти птицы могли быть частью местной дикой природы. Ученые полагают, что гигантские птицы могли быть ценным источником мяса, костей, перьев и яичной скорлупы для первых поселенцев, которые попали в Европу около 1,2 миллиона лет назад. Об этом говорится в статье в Journal of Vertebrate Paleontology.

Бедренные кости гигантских древних птиц и современных страусов (фото из Journal of Vertebrate Paleontology)

По мнению ученых, высота птицы могла достигать около 3,5 метра, а вес животного — 450 килограммов, что в два раза больше веса самого крупного вымершего моа из Новой Зеландии, в три раза тяжелее самой крупной из ныне существующих птиц (страуса).

По словам российских палеонтологов, птиц такого размера никогда не находили в Европе.



Похожие кости ученые находили в окрестностях грузинского городка Дманиси, где были найдены пока самые древнейшие останки представителей рода Homo за пределами Африки. По этой причине ученые присвоили своей находке имя Pachystruthio dmanisensis, отмечая возможную связь между этими регионами Причерноморья.



Как сообщали «ФАКТЫ», в Сибири нашли отрубленную голову гигантского доисторического волка, который, как показали исследования, жил около 40 тысяч лет назад, в эпоху ледникового периода. Она прекрасно сохранилась в условиях вечной мерзлоты. А под Херсоном обнаружили останки древнего кита цетотерия, которым 9 миллионов лет.

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