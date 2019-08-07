Доллар по 26: озвучен прогноз по курсу валют на ближайшее время

Деньги

После длительного укрепления национальной валюты, началось резкое снижение ее курса. Всю прошедшую неделю росла стоимость американской и европейской валют. С прошлой среды в целом доллар подорожал на 51 копейку, а евро — на 64 копейки. Однако стоит учесть, что во вторник, 6 августа, по сравнению с понедельником, доллар подешевел на 14 копеек, а евро — на 15 копеек. В среду, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,59 гривен за доллар и 28,62 гривни за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,46 гривни, а продают — по 25,75 гривни. Средний курс покупки наличного евро составляет 28,43 гривни, продажи — 28,86 гривни.

«На минувшей неделе, с прошлого вторника, доллар заметно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,9−2,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос на 1,9%. Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 25,02−25,05 до 25,52−25,55 гривни (+2,0%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,91−25,22 до 25,48−25,79 грн (+2,3%/+2,2%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 1,2%.

Доллар на межбанке непрерывно рос с прошлой среды, однако во вторник взял паузу и снизился. Тем не менее потенциал его роста еще не исчерпан, так как на рынке пока не видно краткосрочных локальных факторов для укрепления гривни.

На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26 гривен, а наличный доллар в банках — по 26−26,3 гривни".

Впрочем, некоторые эксперты считают, что у национальной валюты есть шанс на укрепление и возвращение утраченных позиций.

«Украинская гривня продолжает укрепляться, и с утра в среду торгуется на отметке ниже 25,5 грн за доллар на фоне сообщений о том, что международные резервы Украины в июле выросли до шестилетнего максимума, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Они увеличились на 5,8% и достигли 21,8 млрд долларов. Этого объема достаточно для того, чтобы безболезненно пройти период ближайших пиковых выплат по внешним обязательствам.

Кроме того, вчерашний аукцион Минфина показал высокий спрос инвесторов на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что поддерживает гривню. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит укрепляться и достигнет отметки 25,4 грн за доллар.

Хочу напомнить, что причиной последнего падения курса национальной валюты стало ожидание сокращения предложения ОВГЗ на рынке с целью ограничить укрепление гривни и восстановить бюджетные поступления. Минфин преследует цель — наполнить бюджет, что при сильной гривне невозможно. Дефицит закрывается долговыми привлечениями.

Влияние на рынок оказало также сообщение о том, что поставки российского угля в Украину в июне, после введения правительством России разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%".

Кстати, по данным агентства Reuters, с начала 2019-го украинская гривня показала самое большое укрепление курса по отношению к доллару США среди всех мировых национальных валют. Так, согласно рейтингу Global foreign exchange rates, украинская гривня укрепилась на 9,1%. За ней идет российский рубль (8,3%), египетский фунт (8%) и тайский бат (4,9%).

Стоит отметить, что в государственном бюджете Украины на 2019 год курс национальной валюты заложен на уровне 29,4 грн за доллар. На текущий момент отклонение от запланированного курса составляет почти 15%. По данным Минфина Украины, из-за сильного укрепления гривни госбюджет недополучает запланированные доходы. В частности, по поступлению НДС от импортных товаров. Всего, с начала 2019 года план по доходам госбюджета не выполнен на 30,7 млрд, что составляет 5,1% от запланированных поступлений.

Именно поэтому Минфин вынужден привлекать деньги через ОВГЗ по очень высокой доходности, которая зависит от учетной ставки НБУ. Министр финансов Оксана Маркарова выразила неодобрение в связи с «излишним» укреплением национальной валюты.

Однако в Нацбанке не согласились с критикой главы Минфина, утверждая, что ситуация на валютном рынке контролируема и не критична, а размер учетной ставки зависит от уровня текущей и прогнозируемой инфляции, а также от макроэкономических показателей.

«Значительное предложение иностранной валюты, в том числе за счет притока иностранных портфельных инвестиций, обеспечило дальнейшее укрепление гривни. Это позволило НБУ пополнять международные резервы, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса — в июле положительное сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке составило 1,3 млрд долларов, а с начала года — 2,7 млрд долларов. Официальный обменный курс гривни к доллару США в июле по сравнению с июнем укрепился на 4,1% и достиг минимальных уровней за последние три года», — говорится в недавно опубликованном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июль.

Как бы ни сложилась ситуация сейчас, но осенью, по мнению многих финансовых аналитиков, стоимость гривни снизится. По словам международного экономического эксперта, председателя ОО «Национальный интерес Украины» Игоря Гарбарука, основное погашение облигаций госзайма произойдет ближе к концу года. В этот период начнется обратное движение, когда полученная портфельными инвесторами гривня будет обмениваться на доллары, что приведет к росту курса американской валюты.

Напомним, что в Украине 5 августа стартовало введение международного стандарта банковских счетов IBAN. До 1 ноября будет действовать переходный период. За эти три месяца финансовые учреждения должны будут привести все счета своих клиентов в соответствие с новыми стандартами. А с 1 ноября 2019 года стандарт IBAN станет обязательным для клиентов всех украинских банков.



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