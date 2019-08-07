Пик жары: синоптик рассказала о погоде 8 августа

Общество и люди

В четверг, 8 августа, в Украине, куда пришло очередное потепление, ожидается пиковая температура — до +26+33 градусов.

«Холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градусы на Волыни, в Ровенской и Львовской областях. Этот же фронт обусловит 8 августа кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. К вечеру четверга дожди придут в Винницкую область, Черкасскую и в районы Кропивницкого», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

В то же время, по словам синоптика, антициклон Zella с Черного моря будет противостоять северному циклону и обусловит сухую и солнечную погоду в восточных областях Украины, на юге и в центре. Однако противостояние циклона и антициклона обусловит сильные ветры в стране.

«Поэтому в четверг крепко зажмите прищепками стирку на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на пару дней и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов», — предупреждает синоптик.

Что же касается погоды в Киеве, то 8 августа в столице ожидается +30 градусов и выше. Вероятен локальный дождь с грозой и порывистый (до сильного) ветер.

Эксклюзивный материал «Жара до плюс 30 и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец лета» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter