Тепло возвращается: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни

Общество и люди

Как и прогнозировалось ранее, в среду, 7 августа, в большинстве областей Украины температура воздуха днем поднимется до +25+30 градусов.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, прохладнее будет на востоке Украины, где днем ожидается +24+26 градусов. 7 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере страны, в центральных областях, на юге и востоке — сухо и солнечно.

«В Киеве в среду — лето! В течение дня ожидается +26+28 градусів. Возможны дождь и гроза — возьмите с собой зонтики», — предупреждает синоптик.

В четверг, 8 августа, жара в большинстве областей усилится, а в западных районах немного посвежеет.

«А пока мы готовимся греть нос на солнце, любоваться чернобрывцами, красивенным небом и ценить эти цвета позднего лета», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по погоде на Яблочный Спас, который 6 августа праздную христиане западного образца, предсказывали погоду в январе: если сухо и солнечно, то сильных морозов не будет, а если дождливо, то следует ожидать январских снегопадов.

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