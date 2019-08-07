Мир

В центре Нью-Йорка возникла массовая паника: люди приняли за выстрелы шум выхлопов мотоцикла (видео)

После ряда недавних кровавых инцидентов в США, включая бойню в техасском городе Эль-Пасо и стрельбу в Дейтоне, нервы американцев находятся на взводе. В самом центре Нью-Йорка, на площади Таймс-сквер, возникла массовая паника. Как сообщает CBS, шум выхлопов мотоцикла люди приняли за выстрелы. И бросились бежать, спасая свои жизни. Кто-то на бегу кричал: «Стрелок!».

Went ahead and grabbed the video myself and edited to the right spot. The panic begins at the top right of the screen #TimesSquare pic.twitter.com/BQrMUS4BC6 — Brian L. (@bleibforth) August 7, 2019

В образовавшейся давке некоторые теряли сумки и обувь и бежали дальше босиком, а также перепрыгивали через уличные лотки и топтали упавших людей. Многие дети плакали. Несколько человек получили травмы. По счастью, серьезных увечий давка никому не причинила.

Людей пришлось успокаивать полицейским, которые заявили, что никакой опасности нет.

Снятые очевидцами видео паники распространились по сети.

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