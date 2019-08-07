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Появилось фото самой тяжелой черной дыры
Астрономы открыли самую массивную черную дыру, которая расположена в центре галактики Holmberg 15A. Она расположена на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли.
В ходе исследований стало известно, что обнаруженная черная дыра весит больше Солнца в 40 миллиардов раз.
Особенность черной дыры Holm 15A* не только в массе, но и размере горизонта событий, который составляет 790 астрономических единиц. Каждая такая единица равна расстоянию от Земли до Солнца, пишет «Апостроф».
Астрофизики не собираются прекращать исследование этого объекта. В их планах провести более сложное и детальное моделирование и сравнить результаты исследования с дополнительными наблюдениями. Ученых больше всего интересует вопрос, как могла образоваться такая огромная черная дыра.
Как писали «ФАКТЫ», ранее бывшая сотрудница НАСА (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Луиз Риофрио заявила, что внутри нашей планеты может находиться черная дыра.
«Пока люди ищут черные дыры в космосе, черная дыра может находится в месте, о котором мы могли подумать лишь в последнюю очередь — под нашими ногами, внутри Земли. Она может быть крошечной, как песчинка, но весить столько же, сколько Луна», — заявила строном.
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