- 16:04 Пожар на рынке возле метро "Дарница" в Киеве показали с воздуха: опубликованы фото и видео
- 15:51 В украинских парках могут появиться кнопки для вызова экстренной помощи: что об этом известно
- 15:48 Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
- 15:27 В Полтаве мужчина выстрелил в охранника кафе за сделанное замечание: происшествие попало на видео
- 15:12 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: как в России запугивают участников мирных акций протеста
- 15:11 В Германии ответили на просьбу Зеленского срочно провести встречу в «нормандском формате»
- 15:03 Зеленский в разговоре с Путиным ответил на требования Кремля по Донбассу: о чем речь
- 15:02 "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд на море: названо направление
- 15:01 Испанский клуб избавился от бывшего форварда сборной Украины
- 14:38 С Россией — война, Путин — не посредник: Портников жестко ответил на разговор Зеленского с Путиным
- 14:25 Появилось фото самой тяжелой черной дыры
- 13:54 Некоторые "Слуги народа" вместо тренингов в Трускавце ходили в Spa
"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд на море: названо направление
«Укрзалізниця», которая осенью планирует очередное подорожание билетов, назначила дополнительный поезд на август, который будет курсировать по маршруту Одесса — Днепр.
Как сообщают в компании, дополнительный поезд № 242/241 Одесса — Днепр удобен для пассажиров, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье, или еще планируют отправиться туда в отпуск.
Из Одессы поезд будет отправляться с 9 по 31 августа — через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.
Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября — через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу — в 08:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрзалізниці» таки решили отказаться от использования в вагонах дорожек и ковров — их постепенно изымаются из поездов категорий «Интерсити», «Региональный экспресс» и «Региональный поезд»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...