"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд на море: названо направление

Общество и люди

«Укрзалізниця», которая осенью планирует очередное подорожание билетов, назначила дополнительный поезд на август, который будет курсировать по маршруту Одесса — Днепр.

Как сообщают в компании, дополнительный поезд № 242/241 Одесса — Днепр удобен для пассажиров, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье, или еще планируют отправиться туда в отпуск.

Из Одессы поезд будет отправляться с 9 по 31 августа — через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.

Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября — через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу — в 08:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Укрзалізниці» таки решили отказаться от использования в вагонах дорожек и ковров — их постепенно изымаются из поездов категорий «Интерсити», «Региональный экспресс» и «Региональный поезд»

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