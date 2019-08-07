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В Полтаве мужчина выстрелил в охранника кафе за сделанное замечание: происшествие попало на видео
В Полтаве поздно вечером во вторник, 6 августа, мужчина тяжело ранил охранника кафе «Ботаник», несколько раз выстрелив ему в голову. Ранее в Бердянске (Запорожская область) покупатель выстрелил в продавца магазина.
Как сообщает издание «Коло.Ньюз», 40-летний охранник получил тяжелые ранения и до сих пор не пришел в себя. Полиция начала досудебное расследование по факту покушения на убийство.
Сообщается, что прохожий, собравшийся справить малую нужду прямо возле кафе, открыл стрельбу по охраннику после того, как тот сделал ему замечание. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепровском районе Киева произошел конфликт между супружеской парой и компанией молодых людей. В результате конфликта девушку ранили в ногу — мужчина стрелял из травматического пистолета.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!