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В Киеве супружеская пара поссорилась с компанией молодежи: конфликт закончился стрельбой и кровью
В понедельник, 29 июля, в Днепровском районе Киева на улице Ивана Миколайчука произошел конфликт между супружеской парой и компанией молодых людей, в результате которого из травматического пистолета была ранена девушка. Ранее в этом же районе столицы злоумышленник стрелял в живот 35-летнему мужчине, который на улице заступился за женщину.
Инцидент на Березняках произошел вечером около 22:00.
Как сообщает «Информатор», версии случившегося очевидцев передают по-разному.
По одной из них, у супружеской пары, которая гуляла у рынка «Березняки» с маленькой собакой, возник конфликт с группой молодых людей. Парни из компании на повышенных тонах общались с оппонентом, после чего тот достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Один из них попал в ногу девушке. После этого стрелок и его спутница покинули место происшествия.
Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра. Девушку госпитализировали с места происшествия. Жизни пострадавшей ничего не угрожает. Правоохранители быстро установили местопребывание подозреваемого и нашли его недалеко от дома. Обстоятельства случившегося выясняются.
На месте ЧП работали медики и несколько экипажей полиции.
Отметим, подобные случаи решать конфликты с помощью оружия уже перестали быть редкостью в Украине. Ранее в Киеве за замечание пострадал 40-летний мужчина, которому выстрелили в лоб из травмата. В Бердянске Запорожской области 62-летний покупатель по причине внезапно вспыхнувшей неприязни к продавцу магазина выстрелил в него из принесенного револьвера. В Чопе Закарпатской области возле круглосуточного магазина 41-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в толпу людей, после чего отправился дом.
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