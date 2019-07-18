ЧП на курорте: покупатель выстрелил в лицо продавцу

Происшествия

В Бердянске Запорожской области произошел конфликт между покупателем и продавцом магазина. В результате которого 62-летний покупатель по причине внезапно вспыхнувшей неприязни к продавцу выстрелил в него из принесенного револьвера. Напомним, в Чопе Закарпатской области возле круглосуточного магазина 41-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в толпу людей, после чего отправился дом.

О ЧП в Бердянске сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Пострадавший продавец был тяжело ранен в лицо. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Его отправили под домашний арест.

Подобные случаи решать конфликты с помощью оружия уже перестали быть редкостью в Украине. В Киеве за замечание пострадал 40-летний мужчина, которому выстрелили в лоб из травмата. В том же Днепровском районе столицы злоумышленник стрелял в живот 35-летнему мужчине, который на улице заступился за женщину.

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