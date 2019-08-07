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Не долетел до Турции: самолет из Львова совершил экстренную посадку в Одессе
7 августа самолет Боинг-737 авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс из Львова в турецкую Анталию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы.
Скриншоты с системы flightradar24 демонстрируют, что в 14.30 лайнер вылетел из Львовского аэропорта, долетел до авиапространства Румынии, а затем вернулся в Одессу. По каким причинам самолет решил сесть в ближайшем аэропорту, авиакомпания не сообщала.
Напомним, проблемы у авиаперевозчика Bravo Airways были в летнем сезоне 2018 года. Тогда 200 украинцев застряли в аэропорту Албании. Зимой 2019 года авиакомпания отменила сразу несколько рейсов.
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