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Происшествия

Не долетел до Турции: самолет из Львова совершил экстренную посадку в Одессе

16:46 7 августа 2019 107
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

7 августа самолет Боинг-737 авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс из Львова в турецкую Анталию, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы.

Скриншоты с системы flightradar24 демонстрируют, что в 14.30 лайнер вылетел из Львовского аэропорта, долетел до авиапространства Румынии, а затем вернулся в Одессу. По каким причинам самолет решил сесть в ближайшем аэропорту, авиакомпания не сообщала.

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Напомним, проблемы у авиаперевозчика Bravo Airways были в летнем сезоне 2018 года. Тогда 200 украинцев застряли в аэропорту Албании. Зимой 2019 года авиакомпания отменила сразу несколько рейсов.

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