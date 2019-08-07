- 17:07 Зеленский позвонил Макрону из-за гибели морпехов на Донбассе: детали беседы
- 16:58 В Киеве проводят льготную стерилизацию котов и собак: адреса ветпунктов
- 16:51 В сети рассказали о новом смертельном ЧП на курорте в Кирилловке
- 16:46 Не долетел до Турции: самолет из Львова совершил экстренную посадку в Одессе
- 16:37 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Украины
- 16:36 Селфи на высоковольтной электроопоре: подросток умер в больнице
- 16:35 Зеленский в Турции сделал ряд заявлений о Крыме
- 16:20 На Киев и область надвигается жуткая непогода: чего опасаться
- 16:04 Пожар на рынке возле метро "Дарница" в Киеве показали с воздуха: опубликованы фото и видео
- 15:51 В украинских парках могут появиться кнопки для вызова экстренной помощи: что об этом известно
- 15:48 Регина Тодоренко впервые показала лицо сына
- 15:27 В Полтаве мужчина выстрелил в охранника кафе за сделанное замечание: происшествие попало на видео
В сети рассказали о новом смертельном ЧП на курорте в Кирилловке
В курортной Кирилловке очередное чрезвычайное происшествие — из моря достали тело утонувшего мужчины. Ранее на этом курорте в бассейне возле аттракциона — высотной горки — утонул маленький мальчик.
Как сообщает РИА Мелитополь, ЧП случилось в районе базы отдыха «Бригантина 2». Журналисты уточняют, что это уже третий подобный случай на этой базе отдыха, и удивляются железным нервам отдыхающих, продолжающих нежиться под солнышком на пляже.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке на пляже «Пеликан» возник конфликт между двумя группами отдыхающих из Днепропетровской области, которые позже перерос в драку с использованием оружия. Жертвой потасовки стал постоялец одного из отелей, отдыхавший в Кирилловке с семьей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»