Происшествия

В сети рассказали о новом смертельном ЧП на курорте в Кирилловке

В курортной Кирилловке очередное чрезвычайное происшествие — из моря достали тело утонувшего мужчины. Ранее на этом курорте в бассейне возле аттракциона — высотной горки — утонул маленький мальчик.

Как сообщает РИА Мелитополь, ЧП случилось в районе базы отдыха «Бригантина 2». Журналисты уточняют, что это уже третий подобный случай на этой базе отдыха, и удивляются железным нервам отдыхающих, продолжающих нежиться под солнышком на пляже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке на пляже «Пеликан» возник конфликт между двумя группами отдыхающих из Днепропетровской области, которые позже перерос в драку с использованием оружия. Жертвой потасовки стал постоялец одного из отелей, отдыхавший в Кирилловке с семьей.

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