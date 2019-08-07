Зеленский позвонил Макрону из-за гибели морпехов на Донбассе: детали беседы

Политика

После последних событий на Донбассе, когда в результате обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, президент Владимир Зеленский позвонил лидеру Франции Эммануэлю Макрону. Французский президент согласился, что сейчас есть необходимость во встрече «Нормандской четверки». Макрон пообещал связаться с еще двумя участниками «Нормандского формата» — президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель — и согласовать эту инициативу.

Зеленский в ходе переговоров с президентом Франции рассказал ему об обстоятельствах гибели четырех украинских военных, отметил, что это не первый обстрел со стороны противника. Также украинский президент посвятил Макрона в подробности утренних переговоров с Путиным.

Напомним, по итогам телефонного разговора с российским президентом Зеленский предложил срочно созвать встречу лидеров стран «Нормандской четверки». В Германии на это сказали, что пока не готовы назвать сроки проведения такого саммита.

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