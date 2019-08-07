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В Киргизии силовики со стрельбой штурмовали дом экс-президента Атамбаева: первые фото и видео

В среду, 7 августа, силовые структуры Киргизии провели в пригороде Бишкека спецоперацию по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Отряд вооруженных правоохранителей штурмом взял дом политика. Местные СМИ сообщают, что операция проходила со стрельбой. В результате ранения получили не менее 10 человек.

Атамбаев занимал пост президента с декабря 2011 года по конец ноября 2017 года. До этого около двух лет был премьер-министром.

В конце июня 2019 года парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему согласно действующему законодательству как бывшему главе государства. Сделано это было, после того как Генеральная прокуратура Киргизии поддержала часть обвинений, выдвинутых против Атамбаева депутатами.

Они утверждают, что бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Генпрокуратура не нашла подтверждения тому, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов.

Сам Атамбаев назвал выдвинутые против него обвинения «абсурдными и необоснованными». Он обвинил действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова в «стремлением устранить политического оппонента».

Как сообщает ТАСС, бойцы спецназа прорвались в дом Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении. Телеканал «Апрель» утверждает, что в операции принимали участие три вертолета. На одним из них спецназовцы и вывезли бывшего президента. Но даже после этого стрельба в доме не прекратилась. Более того, туда устремились не менее 300 сторонников Атамбаева. Люди несут камни и палки. Ситуация накалена до предела. По некоторым данным, в доме начался пожар.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии официально подтвердил проведение операции. В заявлении подчеркивается, что она еще не завершена. При этом в комитете настаивают, что бойцы спецназа используют исключительно резиновые пули.

Силовики в настоящее время перекрыли дорогу, ведущую к дому Атамбаева. Они стараются помешать его сторонникам закрепиться на трассе. Люди установили бетонные блоки и юрты, чтобы помешать вывезти бывшего президента. Очевидно, поэтому спецназовцам и пришлось задействовать вертолеты.

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