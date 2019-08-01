Украина

Опять ремонт: на эстакаде Южного моста в Киеве на месяц ограничат движение (карта)

Почти на месяц дорожники ограничат движение для транспорта из-за замены деформационных швов на эстакаде Южного моста в направлении левого берега (участок около 400 метров после Выдубичей).

Во время работ, которые запланированы с 22:00 2 августа до 31 августа, ограничат для проезда 1,5 полосы движения. После того как эту сторону отремонтируют, дорожники перейдут на другую половину эстакады в этом же направлении.

На эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов (всего запланировано заменить 46), в нынешнем году к этому числу добавится еще один.

А «Киевпасстранс» предупредил, как изменится работа троллейбусов № № 91Н, 92Н в ночь на 2 августа:

- с 02:20 до 04:20 из-за ремонта контактной линии на проспекте Маяковского троллейбус № 91Н будет следовать от Центрального ж/д вокзала до Керченской площади;

- с 02:00 до 04:00 троллейбус № 92Н в связи с ремонтом контактной сети на проспекте Свободы будет курсировать от аэропорта «Киев» до проспекта Правды по действующему маршруту, далее — по проспекту Правды, улице Я. Ивашкевича, проспекту Правды и снова будет придерживаться своей привычной схемы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве в июле-августе ограничивают движение транспорта.

«ФАКТЫ» писали также о том, что киевское метро вскоре полностью откажется от жетонов.

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