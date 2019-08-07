Выстрелил в голову охраннику: появилась новая информация о кровавом инциденте в Полтаве

Происшествия

В Полтаве задержан злоумышленник, который вечером 6 августа дважды выстрелил из пистолета в охранника кафе. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает Укринформ.

«Это местный 62-летний житель. При обыске у него изъято важное вещественное доказательство — оружие, из которого он стрелял, и патроны», — сказал Сулаев.

Кроме того, начальник областного полицейского управления Андрей Замахин сообщил в соцсети, что существенный вклад в раскрытие этого резонансного преступления внес сотрудник прокуратуры, получивший важную информацию о личности подозреваемого. Замахин также поблагодарил оперативников и следователей города и области за четкую слаженную работу, которая дала положительный результат.

В то же время интернет-изданию «Полтавщина» из своих источников стало известно, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в апреле 2016 года суд оштрафовал его за выгул собаки без намордника, в результате чего был покусан человек. К тому же за последний год он дважды попадался на кражах продуктов из магазинов. Также сообщается, что в течение 2006−2015 годов он был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и занимался рекламной деятельностью.

Задержанному уже предъявлено подозрение в покушении на убийство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером во вторник, 6 августа, в Полтаве мужчина тяжело ранил охранника кафе «Ботаник», несколько раз выстрелив ему в голову. Момент совершения преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что мужчина остановился возле заведения общественного питания, чтобы справить естественную нужду. Охранник кафе сделал ему замечание. В ответ прохожий достал из сумки пистолет и произвел два выстрела в сторону охранника.

Обе пули застряли в голове 40-летнего мужчины. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Полтавской областной клинической больницы. Его прооперировали — провели декомпрессионную трепанацию черепа, чтобы устранить последствия отека мозга и кровоизлияния. Застрявшие пули извлекать не стали, чтобы не стало хуже.

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