Безжалостная внучка: в Донецкой области женщина палкой убила родную бабушку

Происшествия

Прокуратура настаивает на применении принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение к женщине, которая до смерти избила родную бабушку. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении к 37-летней жительницы Лиманского района, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленно причинила смерть другому человеку, принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в заведения по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением», — говорится в сообщении.

В прокуратуре напоминают, что 2 июня, в 18.30, к дому 83-летней женщины пришла внучка, которая в последнее время вместе с родителями ухаживала за старушкой.

Во время разговора женщины поссорились, и в ответ на бабушкины претензии разгневанная женщина схватила деревянную палку, на которую обычно опиралась бабушка, и пока та сидела на своей кровати, нанесла ей несколько ударов по голове и туловищу.

В результате ударов на теле старушки образовались скальпированная рана и многочисленные ушибы, от которых она скончалась.

Мертвую пенсионерку нашла ее невестка. Она и вызвала на место происшествия правоохранителей.

«Судмедэксперты установили, что причиной смерти пенсионерки стала механическая асфиксия кровью», — говорится в сообщении.

Теперь внучке, которая сама является матерью двух несовершеннолетних детей и 3-летний сын которой стал свидетелем кровавой трагедии, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом внук-игроман зарезал деда за то, что тот выключил компьютер.

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