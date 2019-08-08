Происшествия

Надел на голову мешок и бросил в колодец: под Одессой мужчина жестоко расправился с тещей брата (видео)

Страшный случай произошел в Одессой области: 39-летний мужчина, поссорившись с тещей своего брата во время застолья, надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Свидетелем инцидента был зять женщины, но помочь он не смог из-за того, что был слишком пьян.

Указанный колодец находится на территории жилого домовладения. О случившемся в полицию сообщила соседка потерпевшей.

Прибывшие на место ЧП правоохранители, вытащили из колодца 53-летнюю женщину, которая была уже мертва. Согласно заключению судмедэксперта, причина смерти — утопление.

Подозреваемого полицейские разыскали на железнодорожном вокзале в городе Кодыма и задержали.

Его действия квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство».

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Богдановка Николаевского района Одесской области в мае погиб ребенок: четырехлетний мальчик упал в колодец. По словам очевидцев, ребенок самостоятельно гулял, пока родители занимались домашними делами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter