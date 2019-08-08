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Надел на голову мешок и бросил в колодец: под Одессой мужчина жестоко расправился с тещей брата (видео)
Страшный случай произошел в Одессой области: 39-летний мужчина, поссорившись с тещей своего брата во время застолья, надел ей на голову мешок и бросил в колодец. Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Свидетелем инцидента был зять женщины, но помочь он не смог из-за того, что был слишком пьян.
Указанный колодец находится на территории жилого домовладения. О случившемся в полицию сообщила соседка потерпевшей.
Прибывшие на место ЧП правоохранители, вытащили из колодца 53-летнюю женщину, которая была уже мертва. Согласно заключению судмедэксперта, причина смерти — утопление.
Подозреваемого полицейские разыскали на железнодорожном вокзале в городе Кодыма и задержали.
Его действия квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство».
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Богдановка Николаевского района Одесской области в мае погиб ребенок: четырехлетний мальчик упал в колодец. По словам очевидцев, ребенок самостоятельно гулял, пока родители занимались домашними делами.
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