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Занятия спортом могут быть опасны: девушку раздавило валуном во время утренней пробежки
В Греции британский астрофизик Натали Кристофер отправилась на традиционную утреннюю пробежку вдоль побережья острова Икария в Эгейском море. На остров она переехала недавно вместе со своим спутником. Однако вернуться домой девушке было уже не суждено, пишет Daily Mail.
Сообщается, что 34-летняя Кристофер исчезла из дома ещё в понедельник утром, но найти её тело удалось только сейчас — благодаря «неожиданно» включившемуся телефону.
По информации журналистов, во время пробежки скалистая тропа, по которой Натали обычно бегала, обвалилась прямо у неё под ногами и утянула любительницу фитнеса в 20-метровое ущелье. После этого сверху на девушку упал большой валун и она, вероятнее всего, потеряла сознание.
В это время ей несколько раз попытался дозвониться её молодой человек, имя которого не называется, однако после нескольких неудачных попыток он вызвал полицию. Правда, сам тут же и угодил под подозрение, ведь на его подушке была обнаружена кровь, а горничная якобы слышала крики их ссоры и сказала, что, «скорее всего», они спали в разных кроватях.
Сценарий убийства полицейские быстро отвергли, однако расследование дела о возможном умышленном убийстве не прекращено, поскольку остаётся открытым вопрос, кто активировал мобильный телефон погибшей.
Отмечается, что Кристофер была сторонницей активного образа жизни, на её страничках в социальных сетях опубликовано много фотографий, на которых она занимается спортом, а буквально накануне исчезновения она опубликовала пост, в котором заявила, что хотела бы попробовать себя в скалолазании.
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