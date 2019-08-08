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Бывший президент Киргизии Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания, которую силовики предприняли вечером 7 августа.
«У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», приводит его слова РИА «Новости».
«Бойцы спецназа применяют только резиновые пули, а со стороны дома отстреливаются огнестрельным оружием», — ранее заявлял Госкомитет национальной безопасности.
Сообщается, что число пострадавших при штурме резиденции подозреваемого в коррупции Атамбаева в селе Кой-Таш возросло до 52 человек. Один сотрудник спецназа погиб от полученных травм.
Экс-президент между тем призвал силовиков «не стрелять в свой народ» и заявил, что их действия «очень плохо кончатся» для них.
8 августа единомышленники Атамбаева проведут митинг здания парламента в Бишкеке. Политик, которого 27 июня парламент лишил неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. отметил, что кровь погибшего и пострадавших во время штурма его дома «на совести президента Сооронбая Жээнбекова».
Между тем действующий президент Киргизии в свою очередь выступил с обвинениями в адрес оппонента. По его словам, Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление» при задержании и «попрал конституцию и законы».
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