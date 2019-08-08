Погода на курортах Украины: синоптики предупредили о сильном ветре

Украина

Погода в ближайшие дни может испортить отдых на некоторых популярных курортах Украины. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15−20 метров в секунду, а спасатели напоминают, что на время штормового предупреждения запрещен выход в море на лодках.

В Одесской области 8 августа без существенных осадков. ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21°, днем 26−31°. По Измаилу ожидаются порывы южного ветра 15 м/с. Температура воды в море — 18−19°. Видимость на автодорогах хорошая, метеоусловия не способствуют накоплению в воздухе загрязнений.

В Запорожской области, в том числе в популярной у туристов Кирилловке, будет малооблачно, без осадков. Ветер южный 3−8 м/с, температура воздуха ночью 11−16°, днем ​​24−29°. 9 августа будет немного жарче — до +31 градуса днем, а 10 августа возможны небольшие дожди ночью и грозы, которые принесут снижение температуры до ​​23−28°. Температура морской воды в Киилловке составляет 23−25 градусов и способствует семейному отдыху (спасатели рекомендуют взрослым купаться при температуре воды выше +17°С; детям — при +20° и выше).

На курортах Херсонской области в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Ночью температура будет близка к 21 градусу; днем воздух прогреется др 26−31 градуса. 9−10 августа ожидается постепенное повышение температуры. Вода в море прогрелась до +25 градусов.

Напомним, в Кирилловке после непогоды наблюдался отлив, море «отступило». Сейчас на курорте установился штиль.

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