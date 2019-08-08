25.20 / 25.51 28.16 / 28.63
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6000 евро после свадьбы: названа причина (фото, видео)

10:11 8 августа 2019 95
Хайди Клум и Том Каулиц
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Спустя два дня после того, как 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и 29-летний музыкант Том Каулиц сыграли свадьбу на борту роскошной яхты близ берегов итальянского острова Капри, местная полиция выписала паре штраф на сумму шесть тысяч евро.

Как сообщает издание Radar Online, молодожены купались в водах знаменитого Голубого грота. А это строго запрещено законом. Хайди и Том ныряли с борта яхты вскоре после захода солнца 5 августа. В прошлом году Хайди и Том уже позволили себе нарушить закон таким же образом. Видео романтического заплыва в Голубом гроте они разместили в соцсети Instagram. Тогда это сошло им с рук. На этот раз у выхода их ждали полицейские.

Capri, blue Grotto

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер