Хайди Клум и ее мужа оштрафовали на 6000 евро после свадьбы: названа причина (фото, видео)

Шоу-бизнес

Спустя два дня после того, как 46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и 29-летний музыкант Том Каулиц сыграли свадьбу на борту роскошной яхты близ берегов итальянского острова Капри, местная полиция выписала паре штраф на сумму шесть тысяч евро.

Как сообщает издание Radar Online, молодожены купались в водах знаменитого Голубого грота. А это строго запрещено законом. Хайди и Том ныряли с борта яхты вскоре после захода солнца 5 августа. В прошлом году Хайди и Том уже позволили себе нарушить закон таким же образом. Видео романтического заплыва в Голубом гроте они разместили в соцсети Instagram. Тогда это сошло им с рук. На этот раз у выхода их ждали полицейские.

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