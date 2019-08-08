Деньги

Названа новая цена на газ для населения в августе

Как и прогнозировалось ранее, в августе 2019 года цена на газ для населения должна снизиться до 4640 гривен за тысячу кубометров (без НДС), что на 265 гривен меньше, чем стоимость тысячи «кубов» в июле этого года.

Согласно постановлению Кабмина от 3 апреля 2019 года, с июня НАК «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

1. Минэкономразвития — средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС

2. Украинская энергетическая биржа — газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС

3. НАК «Нафтогаз» — газ для промышленности по предоплате, установленной на август, 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС

4. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

В Кабмине констатируют, что самой низкой оказалась цена НАК «Нафтогаз». «Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС, тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн», — говорится в сообщении.

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